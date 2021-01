Ritrovato in spiaggia senza vita: dramma per il politico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ritrovato in spiaggia a pochi passi dal mare, il corpo senza vita notato da un passante, l’inutile intervento dei soccorsi. Franco SantonastasioIl suo corpo Ritrovato in spiaggia, a pochi passi dal mare, senza vita. Siamo in zona Varcaturo, litorale Domizio, provincia di Caserta. Franco Santonastasio, ex consigliere comunale proprio della città campana, è stato Ritrovato li. Il suo corpo senza vita notato da un passante. L’intervento dei soccorsi, gli operatori sanitari giunti sul posto in pochissimo tempo, ma la consapevolezza acquisita dopo poco, che niente era più possibile fare per l’uomo. Franco Santonastasio aveva 64 anni, un trascorso in politica, e la stima e l’amicizia ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ina pochi passi dal mare, il corponotato da un passante, l’inutile intervento dei soccorsi. Franco SantonastasioIl suo corpoin, a pochi passi dal mare,. Siamo in zona Varcaturo, litorale Domizio, provincia di Caserta. Franco Santonastasio, ex consigliere comunale proprio della città campana, è statoli. Il suo corponotato da un passante. L’intervento dei soccorsi, gli operatori sanitari giunti sul posto in pochissimo tempo, ma la consapevolezza acquisita dopo poco, che niente era più possibile fare per l’uomo. Franco Santonastasio aveva 64 anni, un trascorso in politica, e la stima e l’amicizia ...

