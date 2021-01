Ritorno a scuola in presenza: per il Tar Lombardia le superiori possono riaprire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Il Tar accoglie la nostra richiesta, respinge l’ordinanza, le scuole possono riaprire“: così un portavoce del comitato ‘A scuola!’ annuncia che il Tar lombardo ha accolto il loro ricorso contro l‘Ordinanza lombarda dell’8 gennaio che aveva disposto la Dad al 100% per tutte le scuole secondarie fino al 25 gennaio. “Le scuole possono riaprire, ovviamente non già domani perché è troppo tardi – spiega il portavoce del comitato – per organizzarsi“. Il Comitato “A scuola!” aveva depositato l’11 gennaio, due giorni fa, il ricorso al Tar per la sospensione dell’ordinanza emessa dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana l’8 gennaio. Secondo il ricorso “con il decreto regionale Fontana avrebbe esorbitato dalle proprie competenze violando l’art. 4 del decreto legge ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Il Tar accoglie la nostra richiesta, respinge l’ordinanza, le scuole“: così un portavoce del comitato ‘A!’ annuncia che il Tar lombardo ha accolto il loro ricorso contro l‘Ordinanza lombarda dell’8 gennaio che aveva disposto la Dad al 100% per tutte le scuole secondarie fino al 25 gennaio. “Le scuole, ovviamente non già domani perché è troppo tardi – spiega il portavoce del comitato – per organizzarsi“. Il Comitato “A!” aveva depositato l’11 gennaio, due giorni fa, il ricorso al Tar per la sospensione dell’ordinanza emessa dal presidente della RegioneAttilio Fontana l’8 gennaio. Secondo il ricorso “con il decreto regionale Fontana avrebbe esorbitato dalle proprie competenze violando l’art. 4 del decreto legge ...

Presidio di alcuni studenti del Petrocchi di Pistoia contro la carenza di spazi e doppi turni. La preside Pastacaldi: «Meravigliata dall’iniziativa, manifestino in Provincia» ...

Vaccini ai prof dopo medici e anziani. L’annuncio della Azzolina: “c’è rischio analfabetismo”

Gli insegnanti e il personale scolastico saranno vaccinati subito dopo i medici e gli over 80. Lo ha assicurato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ...

Presidio di alcuni studenti del Petrocchi di Pistoia contro la carenza di spazi e doppi turni. La preside Pastacaldi: «Meravigliata dall'iniziativa, manifestino in Provincia»

Gli insegnanti e il personale scolastico saranno vaccinati subito dopo i medici e gli over 80. Lo ha assicurato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina