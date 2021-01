Ristoratori e baristi bloccano l'autostrada: 'Lo facciamo per far ripartire il nostro lavoro' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una bufera di neve, un incidente, cantieri dove i lavori proseguono a lumaca: sono diversi i motivi che possono bloccare un tratto d'autostrada. Nessuno di questi ha però creato code su un tratto dell'... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una bufera di neve, un incidente, cantieri dove i lavori proseguono a lumaca: sono diversi i motivi che possono bloccare un tratto d'. Nessuno di questi ha però creato code su un tratto dell'...

ladyonorato : Qui il link al mio intervento in favore dell'iniziativa #IoApro: - PaolaTavernaM5S : In questi giorni arrivano 628milioni del Decreto Natale a ristoratori, baristi e pasticceri costretti a chiudere. E… - VirgiMasci : RT @LaMentegatta: Se i ristoratori e i baristi aprono per protesta, vediamo di andare a dare una mano... - RossSlik : @RennaNietta Auguro che si ammalino baristi e ristoratori.??assieme ai coglioni Verdi. - AretusaMoro : RT @LaVeritaWeb: Verso il divieto di asporto dalle 18. «Io apro» offre aiuto legale a chi alza la serranda. -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori baristi Ristoratori e baristi anti-Dpcm, anche in Valbormida la protesta: “Sciopereremo andando a lavorare” IVG.it La protesta per riaprire bar e ristoranti tra adesioni in provincia e voci contrarie

L’iniziativa non ha una vera e propria organizzazione ma sta rimbalzando in diversi luoghi d’Italia attraverso le adesioni di singoli baristi o ristoratori. Le adesioni segnalate fino ad ora in provin ...

Bargi (Lega): 'I ristoratori che riaprono vanno capiti'

“Quelle dei baristi e dei ristoratori sono le categorie più colpite dalla pandemia per le conseguenze economiche che questa ha comportato. Pertanto vanno capiti, così come va capito il disagio che sta ...

L’iniziativa non ha una vera e propria organizzazione ma sta rimbalzando in diversi luoghi d’Italia attraverso le adesioni di singoli baristi o ristoratori. Le adesioni segnalate fino ad ora in provin ...“Quelle dei baristi e dei ristoratori sono le categorie più colpite dalla pandemia per le conseguenze economiche che questa ha comportato. Pertanto vanno capiti, così come va capito il disagio che sta ...