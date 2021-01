Riparte il bonus per bici e monopattini: ecco come fare richiesta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con altri 100 milioni di finanziamento stabilito dalla legge di Bilancio torna dal 14 gennaio il bonus mobilità per gli acquisti di biciclette e monopattini effettuati tra il 4 maggio e il 2 novembre scorsi. Sarà possibile richiederlo direttamente su bonusmobilita.it. La prima tranche metteva a disposizione buoni pre e post acquisto, per un totale di 210 milioni di euro, ed è andata esaurita nel giro di poche ore dopo il quasi-crash del portale dedicato lo scorso 3 novembre, il click-day, a causa dei moltissimi accessi avvenuti nello stesso momento per effettuare la richiesta. “Rimborserò tutti”, ha garantito in quei giorni il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono 600mila le persone che hanno utilizzato il buono mobilità nella prima tornata, secondo il dicastero. La nuova finestra si riapre ora per ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con altri 100 milioni di finanziamento stabilito dalla legge di Bilancio torna dal 14 gennaio ilmobilità per gli acquisti diclette eeffettuati tra il 4 maggio e il 2 novembre scorsi. Sarà possibile richiederlo direttamente sumobilita.it. La prima tranche metteva a disposizione buoni pre e post acquisto, per un totale di 210 milioni di euro, ed è andata esaurita nel giro di poche ore dopo il quasi-crash del portale dedicato lo scorso 3 novembre, il click-day, a causa dei moltissimi accessi avvenuti nello stesso momento per effettuare la. “Rimborserò tutti”, ha garantito in quei giorni il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Sono 600mila le persone che hanno utilizzato il buono mobilità nella prima tornata, secondo il dicastero. La nuova finestra si riapre ora per ...

Chi non è riuscito a fare richiesta lo scorso 3 novembre avrà un mese di tempo dal 14 gennaio per richiedere il bonus mobilità previsto dal ministero dell'Ambiente ...

