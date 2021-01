Ricordate Olmo di Camera Cafè? Lo ritroviamo nella serie SanPa

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lui si chiama Carlo Gabardini e forse alla maggior parte di voi questo nome non dirà niente. Magari lo conoscete meglio comedi; coinvolto nel progetto Netflix… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Olmo

BlogLive.it

Lui si chiama Carlo Gabardini e forse alla maggior parte di voi questo nome non dirà niente. Magari lo conoscete meglio come Olmo di Camera Cafè.Aveva tre figli tutti avvocati. Federico, ex candidato sindaco: «Ha vissuto 50 anni per noi». Su Facebook il ricordo di colleghe ed ex allievi ...