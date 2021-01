Ricciardi ha ragione: 'Per i sanitari che lo rifiutano ci deve essere l'obbligo di vaccinazione' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se si tratta di sanitari la vaccinazione anti-Covid "deve essere obbligatoria". Lo dichiara all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Se si tratta dilaanti-Covid "obbligatoria". Lo dichiara all'Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro ...

giu33liana : RT @globalistIT: - globalistIT : - Moonlightshad1 : @BellocchiMaria Beh insomma. I sondaggi possiamo anche farli noi e domandare alla nostra cerchia di parenti e cono… - BellocchiMaria : @Moonlightshad1 I sondaggi, come lei sa, seguono sempre il senso che vogliamo dar loro. Non eccederei nel valorizza… - albealias : RT @QLexPipiens: Ricciardi ha perfettamente ragione... Con 95.000 morti, andare a votare non è affatto normale, perché normale sarebbe anda… -