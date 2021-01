“Respiro grazie a una macchina”. Covid, l’annuncio dell’attore Andrea Pennacchi dall’ospedale. Le sue condizioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un annuncio affidato alla sua pagina social. Poche parole in dialetto veneto in cui scrive “Sono attaccato a una macchina ma Respiro”. Da qualche settimana sta lottando contro il Covid. Lo ha attaccato all’improvviso, aggredendolo con tutta la forza che ha dimostrato di avere. Così, pochi giorni dopo l’esordio della malattia, è stato necessario il ricovero in ospedale. La situazione era apparsa subito grave. Successivamente grazie al costante monitoraggio da pare dei medici, l’attore ha lentamente ripreso le forze e adesso è in fase di miglioramento. “Sono in buonissime mani, abbiamo davvero medici e infermieri di eccellenza e ci tengo a ringraziarli” sono state le prime parole dopo 3 settimane di silenzio. Un messaggio per i tanti fan che lo seguono sui social e per quelli di Propaganda Live, la trasmissione di Diego ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un annuncio affidato alla sua pagina social. Poche parole in dialetto veneto in cui scrive “Sono attaccato a unama”. Da qualche settimana sta lottando contro il. Lo ha attaccato all’improvviso, aggredendolo con tutta la forza che ha dimostrato di avere. Così, pochi giorni dopo l’esordio della malattia, è stato necessario il ricovero in ospedale. La situazione era apparsa subito grave. Successivamenteal costante monitoraggio da pare dei medici, l’attore ha lentamente ripreso le forze e adesso è in fase di miglioramento. “Sono in buonissime mani, abbiamo davvero medici e infermieri di eccellenza e ci tengo a ringraziarli” sono state le prime parole dopo 3 settimane di silenzio. Un messaggio per i tanti fan che lo seguono sui social e per quelli di Propaganda Live, la trasmissione di Diego ...

