Renzi “sfora” e il professor Galli si infuria con la Berlinguer | scintille a “Cartabianca”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Siparietto niente male a “”, il talk di Rai 3 di Bianca“. Ospite di spicco il “mattatore” di giornata, Matteo. L’intervista va per le lunghe. E ilMassimosbotta, dopo essere stato “appeso” in collegamento. Un po’ troppo secondo le sue abitudini, ormai abituato a ritmi da star televisiva. Mai dare cattive abitudini, recita un vecchio adagio.evidentemente è stato troppo “coccolato” durante quest’anno di pandemia e lasi becca un liscio e busso imbarazzante., intervista di un’ora Laera tutta felice di avere in studio il leader di Iv, proprio in concomitanza con il CdM a palazzo Chigi. Per la prima puntata dopo la pausa natalizia la conduttrice ha incentrato ...