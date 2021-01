+++Renzi ritira le ministre e accusa: non abbiamo bloccato Salvini per dare i pieni poteri a Conte+++ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi apre la crisi di governo e ritira dal governo le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. Renzi ha inanellato un fuoco di fila di critiche a Giuseppe Conte: “Le tre questioni che pongo sono tre. La prima è di metodo – dice – abbiamo combattuto per non dare il governo alle destre. Non consentiremo a nessuno di avere pieni poteri. Una critica risoluta a Conte per le dirette a reti unificate e per la questione dei Servizi di cui detiene le deleghe. Renzi accusa anche Conte di avere condannato in modo troppo tiepido l’assalto a Capitol Hill”. Il secondo punto, ha aggiunto, è il merito. “Rispondere alla pandemia significa sbloccare i cantieri, riaprire le scuole, avere una strategia unitaria sulle politiche industriali. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi apre la crisi di governo edal governo leTeresa Bellanova ed Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. Renzi ha inanellato un fuoco di fila di critiche a Giuseppe Conte: “Le tre questioni che pongo sono tre. La prima è di metodo – dice –combattuto per nonil governo alle destre. Non consentiremo a nessuno di avere. Una critica risoluta a Conte per le dirette a reti unificate e per la questione dei Servizi di cui detiene le deleghe. Renzianche Conte di avere condannato in modo troppo tiepido l’assalto a Capitol Hill”. Il secondo punto, ha aggiunto, è il merito. “Rispondere alla pandemia significa sbloccare i cantieri, riaprire le scuole, avere una strategia unitaria sulle politiche industriali. ...

HuffPostItalia : Crisi, Vito Crimi: 'Se Renzi ritira ministri, no a nuovo governo con Iv' - Tommasolabate : Dopo la mediazione del Pd, Conte ritira la minaccia di andare avanti senza Renzi e lo invita a non far dimettere le… - LegaSalvini : ?? BREAKING ++ MATTEO RENZI RITIRA I MINISTRI DI ITALIA VIVA ++ Elena Bonetti, Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto… - Zooppyx : Finalmente si è deciso. #Renzi ritira le ministre. Una sola considerazione a proposito di 'noi siamo' e 'dignità'.… - max_the_wicked : Renzi ci vuole far credere che il governo stia cadendo per il MES che per essere preso dall’Italia avrebbe bisogno… -