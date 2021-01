Renzi ritira le ministre dall’esecutivo, ma Pd e M5s blindano il premier. Conte «Grave responsabilità. Italia Viva fa un danno al Paese» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo showdown è cominciato, ma l’esito sembra ancora tutto da scrivere, per questa crisi di governo in piena pandemia. Da un lato Matteo Renzi, che dopo giorni di tam tam annuncia e formalizza le dimissioni delle ministre di Italia Viva Elena Bonetti e Teresa Bellanova. Dall’altro Pd e Movimento 5 Stelle che di fatto sembrano blindare il premier, aprendo la strada a un Conte Ter (senza Italia Viva): «Si va avanti con Giuseppe Conte», scrive su Twitter il capodelegazione M5S Alfonso Bonafede, in serata, mentre arriva a palazzo Chigi per il consiglio dei ministri. «In questi mesi Giuseppe Conte ha servito il Paese con disciplina ed onore. Avanti al suo fianco», scrive su Twitter il capo delegazione di Leu ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo showdown è cominciato, ma l’esito sembra ancora tutto da scrivere, per questa crisi di governo in piena pandemia. Da un lato Matteo, che dopo giorni di tam tam annuncia e formalizza le dimissioni dellediElena Bonetti e Teresa Bellanova. Dall’altro Pd e Movimento 5 Stelle che di fatto sembrano blindare il, aprendo la strada a unTer (senza): «Si va avanti con Giuseppe», scrive su Twitter il capodelegazione M5S Alfonso Bonafede, in serata, mentre arriva a palazzo Chigi per il consiglio dei ministri. «In questi mesi Giuseppeha servito ilcon disciplina ed onore. Avanti al suo fianco», scrive su Twitter il capo delegazione di Leu ...

vitocrimi : Mentre il Paese è in emergenza sanitaria, Renzi ritira i suoi ministri. Credo che nessuno comprenda questa scelta.… - DadoneFabiana : Nelle ore in cui dobbiamo varare le misure contro il Covid e i ristori per le attività economiche, nel giorno in cu… - HuffPostItalia : Crisi, Vito Crimi: 'Se Renzi ritira ministri, no a nuovo governo con Iv' - GFucci58 : RT @vitocrimi: Mentre il Paese è in emergenza sanitaria, Renzi ritira i suoi ministri. Credo che nessuno comprenda questa scelta. Ma ora è… - Laura64135537 : RT @LegaSalvini: ?? BREAKING ++ MATTEO RENZI RITIRA I MINISTRI DI ITALIA VIVA ++ Elena Bonetti, Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto lascian… -