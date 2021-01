Renzi ritira le ministre dal Governo e apre la crisi: "Il re è nudo. Mai con la destra sovranista" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il recovery Plan è stato approvato dal Cdm e vale 222,9 miliardi. Ma questo non è bastato per evitare la crisi. Matteo Renzi ha ritirato le ministre dal Governo Conte e conclamato la crisi. Ore 20.13... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il recovery Plan è stato approvato dal Cdm e vale 222,9 miliardi. Ma questo non è bastato per evitare la. Matteohato ledalConte e conclamato la. Ore 20.13...

vitocrimi : Mentre il Paese è in emergenza sanitaria, Renzi ritira i suoi ministri. Credo che nessuno comprenda questa scelta.… - HuffPostItalia : Crisi, Vito Crimi: 'Se Renzi ritira ministri, no a nuovo governo con Iv' - fattoquotidiano : #crisidigoverno: Renzi ritira le ministre e attacca Conte come neanche Salvini ha mai fatto. Sul Fatto di domani co… - elisabettap38 : RT @DadoneFabiana: Nelle ore in cui dobbiamo varare le misure contro il Covid e i ristori per le attività economiche, nel giorno in cui l'I… - ricrrooll : RT @francofontana43: Tento un’analisi, in soldoni, del discorso di Renzi. Lascia aperti tutti gli scenari possibili, escluso le elezioni an… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi ritira Crisi, Palazzo Chigi sferra la contromossa: “Se Renzi ritira i ministri, fuori da prossimo esecutivo” QuiFinanza Crimi (M5S): "Nessuno comprende decisione Renzi di ritirare suoi Ministri"

"Mentre il Paese affronta con fatica, impegno e sacrificio la più grave crisi sanitaria, sociale ed economica della storia recente, Renzi sceglie di ritirare la propria delegazio ...

Renzi ha messo le carte sul tavolo: è crisi di governo

Come annunciato, Matteo Renzi di Italia Viva ha ritirato le proprie ministre dalla compagine del Governo Conte, aprendo di fatto la crisi. Nel corso della conferenza stampa, indetta dopo aver inviato ...

"Mentre il Paese affronta con fatica, impegno e sacrificio la più grave crisi sanitaria, sociale ed economica della storia recente, Renzi sceglie di ritirare la propria delegazio ...Come annunciato, Matteo Renzi di Italia Viva ha ritirato le proprie ministre dalla compagine del Governo Conte, aprendo di fatto la crisi. Nel corso della conferenza stampa, indetta dopo aver inviato ...