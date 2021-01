Renzi ritira Italia Viva dall’esecutivo: «La crisi politica è aperta da mesi». Zingaretti: «Un errore». L’opposizione: «Elezioni subito» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In conferenza stampa dalla Camera, il senatore Renzi ha annunciato e formalizzato le dimissioni delle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova. «È molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi politica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia – ha dichiarato Renzi – Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli». Il senatore ha inoltre aggiunto che «la crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi». Come ribadito più volte al Senato «non si può fingere che va tutto bene», dichiara Renzi. «Siamo pronti a dare una mano, a parlare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In conferenza stampa dalla Camera, il senatoreha annunciato e formalizzato le dimissioni delle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova. «È molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia – ha dichiarato– Davanti a questail senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli». Il senatore ha inoltre aggiunto che «lanon èda, èda». Come ribadito più volte al Senato «non si può fingere che va tutto bene», dichiara. «Siamo pronti a dare una mano, a parlare ...

