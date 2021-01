Renzi ritira i suoi ministri, aperta la crisi di governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Matteo Renzi ha annunciato in conferenza stampa le dimissioni dei ministri di Italia Viva, aprendo così la crisi di governo. "Bisogna avere il coraggio di parlare il linguaggio della verità", ha detto Renzi. "La democrazia non è fatta di reality show e di veline"; ha attaccato il leader di Iv, che ha rivolto un ringraziamento a Teresa Bellanova e Elena Bonetti, per il lavoro svolto come titolari delle Politiche agricole e della Famiglia. Si dimette anche il sottosegretario Renziano, Oscar Scalfarotto. Italia Viva, ha assicurato comunque Renzi, voterà a favore dello scostamento di Bilancio e del nuovo dl Ristori per le imprese colpite dalla crisi del Covid. "Non stiamo facendo niente di irresponsabile. Se c'è una crisi politica ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Matteoha annunciato in conferenza stampa le dimissioni deidi Italia Viva, aprendo così ladi. "Bisogna avere il coraggio di parlare il linguaggio della verità", ha detto. "La democrazia non è fatta di reality show e di veline"; ha attaccato il leader di Iv, che ha rivolto un ringraziamento a Teresa Bellanova e Elena Bonetti, per il lavoro svolto come titolari delle Politiche agricole e della Famiglia. Si dimette anche il sottosegretarioano, Oscar Scalfarotto. Italia Viva, ha assicurato comunque, voterà a favore dello scostamento di Bilancio e del nuovo dl Ristori per le imprese colpite dalladel Covid. "Non stiamo facendo niente di irresponsabile. Se c'è unapolitica ...

