Renzi ritira i suoi ministri | aperta la crisi di governo

AGI - Le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti, assieme al sottosegretario Ivan Scalfarotto, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, hanno rassegnato le dimissioni. Matteo Renzi lo annuncia subito in conferenza stampa, senza giri di parole. E apre la crisi di governo, anche se il sigillo ufficiale spetta ora a Giuseppe Conte. Non è bastato dunque al senatore di Rignano il messaggio inviato in extremis dal premier, che dopo il colloquio al Quirinale con il Capo dello Stato ha lanciato segnali distensivi a Italia viva, sgombrando il campo dai responsabili, rimarcando che l'esecutivo va avanti solo se sostenuto da tutte le forze di maggioranza, e aprendo infine a un tavolo politico per siglare un patto di fine legislatura. Renzi, di fatto, chiede la 'testa' del premier, anche se nonostante le domande ...

Non è previsto, a quanto si apprende, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vada questa sera dal capo dello Stato Sergio Mattarella dopo il ritiro delle ministre di Iv dal governo.

Il leader di Italia viva: "Valuterà Conte. Ma se si andrà in Parlamento possibili in aula altri supporti". E già si parla di una futura lista Conte, indipendente dai 5 stelle ma già sicura della coali ...

Non è previsto, a quanto si apprende, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vada questa sera dal capo dello Stato Sergio Mattarella dopo il ritiro delle ministre di Iv dal governo. Il leader di Italia viva: "Valuterà Conte. Ma se si andrà in Parlamento possibili in aula altri supporti". E già si parla di una futura lista Conte, indipendente dai 5 stelle ma già sicura della coali ...