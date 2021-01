Renzi provoca la crisi e spiega perché: non sopporta Conte. Gli attacchi al premier sono il 1° punto della conferenza stampa: “La democrazia non è un reality show” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per settimane ha ripetuto che quella tra lui e Conte “non è una questione personale“. Ha parlato di disinteresse per le “poltrone”, di disponibilità “al dialogo” in caso di cambio di passo sul Recovery e una delle sue ministre ha pure riconosciuto di avere “fiducia istituzionale” in Palazzo Chigi. Ma quando si è trattato di annunciare le dimissioni della delegazione di Italia viva dal governo, in un’ora e dieci di conferenza stampa Matteo Renzi ha usato gran parte del suo tempo per attaccare direttamente il presidente del Consiglio. Tra i punti elencati dal leader di Iv per giustificare la crisi, il primo riguarda proprio il “metodo” usato da Conte per governare: dall’utilizzo “ridondante delle dirette tv a reti unificate” e dei social network a quello “discutibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per settimane ha ripetuto che quella tra lui e“non è una questione personale“. Ha parlato di disinteresse per le “poltrone”, di disponibilità “al dialogo” in caso di cambio di passo sul Recovery e una delle sue ministre ha pure riconosciuto di avere “fiducia istituzionale” in Palazzo Chigi. Ma quando si è trattato di annunciare le dimissionidelegazione di Italia viva dal governo, in un’ora e dieci diMatteoha usato gran parte del suo tempo per attaccare direttamente il presidente del Consiglio. Tra i punti elencati dal leader di Iv per giustificare la, il primo riguarda proprio il “metodo” usato daper governare: dall’utilizzo “ridondante delle dirette tv a reti unificate” e dei social network a quello “discutibile ...

