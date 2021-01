Renzi: «La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi». Bellanova e Bonetti lasciano le loro poltrone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In conferenza stampa dalla Camera, il senatore Renzi ha annunciato e formalizzato le dimissioni delle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova. «E’ molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi politica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia – ha dichiarato Renzi – Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli». Il senatore ha inoltre aggiunto che «la crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi». Come ribadito più volte al Senato «non si può fingere che va ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In conferenza stampa dalla Camera, il senatoreha annunciato e formalizzato le dimissioni delle ministre Elenae Teresa. «E’ molto più difficile lasciare unache aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia – ha dichiarato– Davanti a questail senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli». Il senatore ha inoltre aggiunto che «lanon èda, èda». Come ribadito più volte al Senato «non si può fingere che va ...

