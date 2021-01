Renzi in conferenza stampa: "Crisi aperta da mesi, non da Iv" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sale la tensione sulla Crisi di Governo . Da una parte il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , dall'altra c'è grande ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sale la tensione sulladi Governo . Da una parte il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , dall'altra c'è grande ...

you_trend : ?? Il Premier #Conte è salito al #Quirinale per incontrare #Mattarella e fare il punto sull'attuale quadro politico… - you_trend : Con le dimissioni dei tre membri del #Governo in quota #ItaliaViva - annunciate in conferenza stampa da Matteo… - SkyTG24 : In diretta la conferenza stampa di Matteo Renzi ?? - APerezGallo : RT @v2Dark: Ovviamente alla conferenza stampa di ItaliaViva la palla la gioca Renzi, parlando e decidendo al posto delle ministre-burattine… - VanessaCorini : RT @GianniCuperIoPD: Renzi ha rivendicato che Bellanova non fa da segnaposto in una conferenza stampa in cui Bellanova ancora non ha parlat… -