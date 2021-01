Renzi ha Conte nel mirino. Il resto è contorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti annunciate stasera da Matteo Renzi sono la naturale conclusione della forte iniziativa politica presa dall’ex premier nonché leader di Italia Viva. Da questo punto di vista quindi non possiamo parlare di sorpresa, ma semmai di inevitabile conclusione politica di una fase di tensione nella maggioranza di governo ormai in atto da settimane. Renzi però non si è limitato a quello ed anzi ha fatto molto, ma proprio molto, di più nell’incontro con la stampa di stasera. Ed è questo secondo elemento che deve essere tenuto in massima considerazione guardando alle giornate che abbiamo davanti, un secondo elemento che potrebbe apparire meno rilevante (ad occhi poco attenti) ma che invece finirà per pesare non poco. Qual è dunque questo “punto numero due” delle comunicazioni di oggi? È presto detto: ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti annunciate stasera da Matteosono la naturale conclusione della forte iniziativa politica presa dall’ex premier nonché leader di Italia Viva. Da questo punto di vista quindi non possiamo parlare di sorpresa, ma semmai di inevitabile conclusione politica di una fase di tensione nella maggioranza di governo ormai in atto da settimane.però non si è limitato a quello ed anzi ha fatto molto, ma proprio molto, di più nell’incontro con la stampa di stasera. Ed è questo secondo elemento che deve essere tenuto in massima considerazione guardando alle giornate che abbiamo davanti, un secondo elemento che potrebbe apparire meno rilevante (ad occhi poco attenti) ma che invece finirà per pesare non poco. Qual è dunque questo “punto numero due” delle comunicazioni di oggi? È pdetto: ...

