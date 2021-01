Renzi crisi di governo ad un passo, Italia Viva si astiene sul Recovery Plan: ultime notizie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Renzi crisi governo – Mercoledì 13 gennaio 2021. Matteo Renzi lo aveva anticipato, Italia Viva non si sarebbe espressa sul voto al Recovery Plan nel caso in cui le sue condizioni sul Mes non venissero state accettate. Non lo sono state e così Teresa Bellanova ed Elena Bonetti si sono astenute. Le ministre hanno definito “incomprensibile” la rinuncia al fondo salva-stati. Dal canto suo il premier Conte ha replicato duro: “Il Mes non è compreso nel next generation, non è questa la sede per discutere il punto”. Non solo: il presidente del Consiglio ha accusato Iv di speculare sul numero dei morti nel nostro paese per Coronavirus per invocare l’attivazione del Fondo. Renzi crisi di governo ad un ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021)– Mercoledì 13 gennaio 2021. Matteolo aveva anticipato,non si sarebbe espressa sul voto alnel caso in cui le sue condizioni sul Mes non venissero state accettate. Non lo sono state e così Teresa Bellanova ed Elena Bonetti si sono astenute. Le ministre hanno definito “incomprensibile” la rinuncia al fondo salva-stati. Dal canto suo il premier Conte ha replicato duro: “Il Mes non è compreso nel next generation, non è questa la sede per discutere il punto”. Non solo: il presidente del Consiglio ha accusato Iv di speculare sul numero dei morti nel nostro paese per Coronavirus per invocare l’attivazione del Fondo.diad un ...

