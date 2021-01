Renzi apre la crisi di Governo: “Bellanova, Bonetti e Scalfarotto si dimettono” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti, oltre che del sottosegretario Scalfarotto, innescando così la crisi di Governo. “È molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi poltica, stiamo discutendo dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteoha annunciato le dimissioni delle ministre, oltre che del sottosegretario, innescando così ladi. “È molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grandepoltica, stiamo discutendo dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

you_trend : Con le dimissioni dei tre membri del #Governo in quota #ItaliaViva - annunciate in conferenza stampa da Matteo… - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI Renzi apre la crisi, ma le due ministre sono ancora lì [LEGGI - Corriere : Renzi rompe con Conte, si apre la crisi: «Le ministre di Italia Viva si dimettono, il re è nudo» - simoneruvioli : RT @mocciosvs: mattarella se renzi apre la crisi di governo: - Emm_Manzari : Si apre il toto scommesse: in quale girone infernale Dante metterebbe Renzi? -