Renzi annuncia le dimissioni dei ministri di Italia Viva

Leggi su chenews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Matteoledei suoi, quelli didall’esecutivo attualmente in carica.senato (Facebook)Matteoalla fina l’ha fatto, hato ledei suoi, quelli didal Governo presieduto da Giuseppe Conte. Bellanova e Bonetti, oltre al sottosegretario Scalfarotto, non faranno più parte quindi dell’esecutivo, cosi come minacciato da settimane e cosi come alla fine messo in atto. Le divergenze con gli alleati di Governo, sono state considerate evidentemente troppo pesanti da superare, e quindi a questo punto, il Governo stesso, è il caso di dirlo, perde dei pezzi, al momento, praticamente ...