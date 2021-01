Regolamento Juventus-Genoa Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio agli ottavi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cresce l’attesa in vista di Juventus-Genoa. La Coppa Italia entra nel vivo e con lei gli ottavi di finale del torneo giunto all’edizione 2020/2021. Si gioca all’Allianz Stadium alle 20:45 di mercoledì 13 gennaio e per le due squadre è un’occasione importante per misurarsi e conquistare il pass per il prossimo turno. Ambizioni e obiettivi diverse per le due squadre che però – in vista dei prossimi impegni – sperano di chiudere la contesa ben prima del 90?. Sull’eventualità di un pareggio al triplice fischio dell’arbitro (Chiffi il direttore di gara), il Regolamento parla chiaro e prevede la disputa di “due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cresce l’attesa in vista di. Laentra nel vivo e con lei glidi finale del torneo giunto all’edizione 2020/2021. Si gioca all’Allianz Stadium alle 20:45 di mercoledì 13 gennaio e per le due squadre è un’occasione importante per misurarsi e conquistare il pass per il prossimo turno. Ambizioni e obiettivi diverse per le due squadre che però – in vista dei prossimi impegni – sperano di chiudere la contesa ben prima del 90?. Sull’eventualità di unal triplice fischio dell’arbitro (Chiffi il direttore di gara), ilparla chiaro e prevede la disputa di “due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di ...

I ragazzi di Pioli hanno piegato la resistenza del Torino soltanto ai rigori. Dopo 120' la sfida era ferma sullo 0-0

