Regolamento Fiorentina-Inter Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio agli ottavi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alle 15:00 di mercoledì 13 gennaio Fiorentina e Inter scenderanno in campo al Franchi in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Tutto in una giornata per le due squadre a caccia del pass per il turno successivo dove ad aspettare c’è il Milan, reduce dal successo sul Torino ai rigori. I rigori, appunto. Perché il Regolamento parla chiaro su ciò che avviene in caso di pareggio al 90?. Si prevede la disputa di “due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alle 15:00 di mercoledì 13 gennaioscenderanno in campo al Franchi in occasione deglidi finale di2020/2021. Tutto in una giornata per le due squadre a caccia del pass per il turno successivo dove ad aspettare c’è il Milan, reduce dal successo sul Torino ai rigori. I rigori, appunto. Perché ilparla chiaro su ciò che avviene indial 90?. Si prevede la disputa di “due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore“. SportFace.

Il regolamento di Fiorentina-Inter di Coppa Italia: ecco cosa prevede il regolamento in caso di pareggio agli ottavi di finale al 90' ...

0-0 dopo 120', sono serviti i tiri dal dischetto agli uomini di Pioli per strappare il pass per il prossimo turno contro la vincente di Fiorentina-Inter.

