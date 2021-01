Regioni montagna: per ristori dello sci servono almeno 4-5 miliardi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo stop allo sci per contrastare il coronavirus ha provocato una perdita complessiva di 11-12 miliardi di euro all'economia di montagna che ora ha bisogno di almeno 4-5 miliardi di ristori. A riferire ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo stop allo sci per contrastare il coronavirus ha provocato una perdita complessiva di 11-12di euro all'economia diche ora ha bisogno di4-5di. A riferire ...

AOSTA, 13 GEN - La chiusura dello sci ha generato una perdita complessiva di 11-12 miliardi di euro all'economia di montagna che ora ha bisogno di almeno 4-5 miliardi di ristori. E' questa la prima st ...

