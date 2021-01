Regioni a rischio zona rossa e arancione: le 12 che potrebbe cambiare colore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'Italia è tornata nel sistema a colori e altre 10 Regioni potrebbero diventare zone arancioni da lunedì 18 gennaio. Il governo ha deciso di introdurre parametri più stringenti per classificare ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'Italia è tornata nel sistema a colori e altre 10ro diventare zone arancioni da lunedì 18 gennaio. Il governo ha deciso di introdurre parametri più stringenti per classificare ...

Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti, anche in Cina dove il virus sembrava sconfitto, il Covid continua a diffondersi. Anco ...

Roma, 13 gennaio 2021 - L’Italia è tornata nel sistema a colori e altre 10 regioni potrebbero diventare zone arancioni da lunedì 18 gennaio. Il governo ha deciso di introdurre ...

