Regioni a fasce | dodici a rischio zona arancione dal 16 gennaio Nei weekend niente Italia ' monocolore'

Ultime Notizie dalla rete : Regioni fasce

Il Sole 24 ORE

Dieci regione in zona arancione: le regole. Con i nuovo criteri per decidere le fasce di rischio dal 16 gennaio mezza Italia avrà restrizioni più severe. Alcune regioni, come la Lombardia, dovrebbero ...Dodici regioni in arancione, due a forte rischio di colorarsi di rosso, le altre gialle. Saranno i numeri odierni (elaborati entro domani) a dire come sarà la penisola dei divieti da Nord ...