Regionali, in Calabria pronti ad accogliere De Magistris: “Valida occasione” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano ad alternarsi i rumors, confermati solo ieri dallo stesso sindaco di Napoli, per vedere la discesa in campo di Luigi De Magistris come candidato Governatore della Regione Calabria. Per le imminenti elezioni di metà febbraio. A parlarne oggi è stato anche Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace divenuto celebre per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici. “De Magistris – ha spiegato Lucano nel corso di una trasmissione su Radio Crc – può essere una Valida occasione. Sono dalla sua parte. E’ necessario mettere in campo la giustizia sociale per vincere questa battaglia“. Così in attesa dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare già in questo week end, anche dalla Calabria iniziano a pensare alla possibile discesa in campo dell’ex ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano ad alternarsi i rumors, confermati solo ieri dallo stesso sindaco di Napoli, per vedere la discesa in campo di Luigi Decome candidato Governatore della Regione. Per le imminenti elezioni di metà febbraio. A parlarne oggi è stato anche Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace divenuto celebre per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici. “De– ha spiegato Lucano nel corso di una trasmissione su Radio Crc – può essere una. Sono dalla sua parte. E’ necessario mettere in campo la giustizia sociale per vincere questa battaglia“. Così in attesa dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare già in questo week end, anche dallainiziano a pensare alla possibile discesa in campo dell’ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Calabria Regionali Calabria, il sostegno di Mimmo Lucano a de Magistris - DIRE.it Dire Montalto – Rende, strada Santa Maria di Settimo – Unical sarà presto realtà

La strada Santa Maria di Settimo - Unical sarà un'ulteriore arteria che collegherà i comuni di Montalto Uffugo e Rende ...

Vaccini, Longo: “Varato piano per uscire da tunnel”

“Siamo come si dice un work in progress. E in questo senso abbiamo cercato di fare un Piano vaccinale nel modo più razionale e puntuale possibile e il migliore possibile anche dal punto di vista scien ...

