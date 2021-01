Reddito di cittadinanza: ecco quali bonus si possono chiedere (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A quali bonus possono accedere i percettori di Reddito di cittadinanza? Vediamolo insieme. Per prima cosa va ricordato che può chiedere il Reddito di cittadinanza chi abbia un Reddito ISEE inferiore a 9.360 euro, un patrimonio mobiliare di non oltre 6mila euro e un Reddito familiare non superiore a 6mila euro. Dovrebbe essere possibile chiedere il bonus occhiali e lenti a contatto di 50 euro. Il bonus occhiali, infatti, viene riconosciuto a coloro che hanno un Reddito inferiore a 10mila euro. Tuttavia si attendono ulteriori disposizioni. Il Reddito di cittadinanza è invece senz’altro compatibile con il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aaccedere i percettori didi? Vediamolo insieme. Per prima cosa va ricordato che puòildichi abbia unISEE inferiore a 9.360 euro, un patrimonio mobiliare di non oltre 6mila euro e unfamiliare non superiore a 6mila euro. Dovrebbe essere possibileilocchiali e lenti a contatto di 50 euro. Ilocchiali, infatti, viene riconosciuto a coloro che hanno uninferiore a 10mila euro. Tuttavia si attendono ulteriori disposizioni. Ildiè invece senz’altro compatibile con il ...

