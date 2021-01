Recovery plan, via libera in Cdm ma le ministre di Italia Viva si astengono. La crisi di governo è a un passo. Verso la proroga dello stato di emergenza Covid al 30 aprile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Recovery plan dell’Italia adesso c’è davvero. Il Consiglio dei ministri lo ha approvato a Palazzo Chigi, in quella che è stata forse l’ultima seduta con pieni poteri per il governo Conte II. Potrebbe essere questione di ore, infatti, e ci troveremmo con una crisi conclamata. Il segnale è arrivato dall’astensione delle ministre di Italia Viva. È previsto invece per oggi 13 gennaio il Cdm dedicato al tema Covid: lo stato di emergenza che scadrà a fine mese potrebbe essere prolungato fino al 30 aprile. governo al capolinea Il governo Conte-bis, fra una manciata d’ore, potrebbe terminare il suo percorso politico e istituzionale. Il Consiglio dei ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ildell’adesso c’è davvero. Il Consiglio dei ministri lo ha approvato a Palazzo Chigi, in quella che è stata forse l’ultima seduta con pieni poteri per ilConte II. Potrebbe essere questione di ore, infatti, e ci troveremmo con unaconclamata. Il segnale è arrivato dall’astensione delledi. È previsto invece per oggi 13 gennaio il Cdm dedicato al tema: lodiche scadrà a fine mese potrebbe essere prolungato fino al 30al capolinea IlConte-bis, fra una manciata d’ore, potrebbe terminare il suo percorso politico e istituzionale. Il Consiglio dei ...

