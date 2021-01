Recovery Plan, più soldi per istruzione e ricerca. Ecco il piano degli investimenti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tra i capitoli di investimento del Recovery Plan, consegnato al premier Giuseppe Conte dai ministri Roberto Gualtieri (Economia) e Vincenzo Amendola (Affari Europei) e approvato il 12 gennaio, ci sono anche 28,46 miliardi di euro previsti per l’istruzione e la ricerca. Non si tratta della voce di spesa più grande – per esempio sono previsti 68,9 miliardi per la transizione ecologica – ma rimane comunque una delle principali, tra l’altro cresciuta di circa 9 miliardi di euro rispetto alla prima bozza del documento, ovvero dagli iniziali 19 miliardi a 28,49 miliardi. Gli investimenti: parità di genere e sostegno ai giovani Ma come verranno spesi esattamente questi soldi? Dei 28,49 miliardi, 16,72 verranno spesi per il «potenziamento delle competenze e diritto allo studio» e 11,77 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tra i capitoli di investimento del, consegnato al premier Giuseppe Conte dai ministri Roberto Gualtieri (Economia) e Vincenzo Amendola (Affari Europei) e approvato il 12 gennaio, ci sono anche 28,46 miliardi di euro previsti per l’e la. Non si tratta della voce di spesa più grande – per esempio sono previsti 68,9 miliardi per la transizione ecologica – ma rimane comunque una delle principali, tra l’altro cresciuta di circa 9 miliardi di euro rispetto alla prima bozza del documento, ovvero dagli iniziali 19 miliardi a 28,49 miliardi. Gli: parità di genere e sostegno ai giovani Ma come verranno spesi esattamente questi? Dei 28,49 miliardi, 16,72 verranno spesi per il «potenziamento delle competenze e diritto allo studio» e 11,77 ...

