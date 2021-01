Recovery, ecco perché l’Italia inizierà a pagare ora qualcosa che nemmeno esiste (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A leggere le carte, si scopre quanto anche noi diciamo dall’inizio: il Recovery Fund altro non è che un MES mascherato, con pesantissime condizione ex ante (deciderà la UE come dovremo spendere quei soldi che però sono i nostri) ed ex post (la UE deciderà fino al 2058 le manovre di bilancio dell’Italia per far rientrare il rapporto debito/PIL dall’attuale 158% al 133% – grafico 3³). Come? Ovviamente non con la crescita, a ma a colpi di avanzi primari. In più, e qui sta il vero assurdo, come spiega Gilberto Trombetta, “l’Italia inizierà a pagare da quest’anno per qualcosa che ancora non esiste, il Recovery Fund”. Spiega Gilberto Trombetta su lantidplomatico.it: “Escludendo i prestiti che per definizione vanno restituiti, l’Italia ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A leggere le carte, si scopre quanto anche noi diciamo dall’inizio: ilFund altro non è che un MES mascherato, con pesantissime condizione ex ante (deciderà la UE come dovremo spendere quei soldi che però sono i nostri) ed ex post (la UE deciderà fino al 2058 le manovre di bilancio delper far rientrare il rapporto debito/PIL dall’attuale 158% al 133% – grafico 3³). Come? Ovviamente non con la crescita, a ma a colpi di avanzi primari. In più, e qui sta il vero assurdo, come spiega Gilberto Trombetta, “da quest’anno perche ancora non, ilFund”. Spiega Gilberto Trombetta su lantidplomatico.it: “Escludendo i prestiti che per definizione vanno restituiti,...

borghi_claudio : Quanti nanosecondi dopo che l'avevano congegnato vi avevo detto che il recovery fund era una presa in giro? Ecco...… - petergomezblog : Recovery plan, salgono a 19,7 miliardi i fondi per la sanità. Per turismo e cultura +5 miliardi, per le infrastrutt… - berlusconi : Il Recovery Plan è davvero un'occasione irripetibile: ecco le proposte di Forza Italia. Leggi la mia lettera al So… - clubuds : RT @clubuds: Dalla bozza del recovery fond, afferma la Boschi Italia Viva, c'è stato un miglioramento. Ora ci sono le basi per discuterne.??… - a70199617 : #VOGLIONO IL MALLOPPO DEL RECOVERY PLAN ECCO IL MOTIVO DELLA CRISI Governo, Conte da Mattarella: 'Spero non si arr… -