**Recovery: Cdm diventa ring, ministri ammettono 'è requiem governo'** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ridotto a un ring, con il premier Giuseppe Conte che invita Iv a "non speculare sulle vittime" tirando in ballo il Mes. A suonare il gong, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, che annunciano, come era nell'aria dopo l'intervista di Matteo Renzi a Carta Bianca, l'astensione dal voto sul Recovery plan per la rinuncia "incomprensibile", dicono le ministre renziane, al Mes. Al fianco del presidente del Consiglio, si schierano i ministri Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e Francesco Boccia, bollando la decisione di Iv come pretestuosa. "E' stata discussione dura e lei, la Bellanova, non sapeva più cosa rispondere nel merito. Aveva l'ordine di astenersi", riferisce un ministro. Anche Roberto Speranza, raccontano fonti presenti alla riunione all'Adnkronos, va su tutte le furie, dice a chiare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio deiridotto a un, con il premier Giuseppe Conte che invita Iv a "non speculare sulle vittime" tirando in ballo il Mes. A suonare il gong, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, che annunciano, come era nell'aria dopo l'intervista di Matteo Renzi a Carta Bianca, l'astensione dal voto sul Recovery plan per la rinuncia "incomprensibile", dicono le ministre renziane, al Mes. Al fianco del presidente del Consiglio, si schierano iRoberto Gualtieri, Enzo Amendola e Francesco Boccia, bollando la decisione di Iv come pretestuosa. "E' stata discussione dura e lei, la Bellanova, non sapeva più cosa rispondere nel merito. Aveva l'ordine di astenersi", riferisce un ministro. Anche Roberto Speranza, raccontano fonti presenti alla riunione all'Adnkronos, va su tutte le furie, dice a chiare ...

