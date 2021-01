**Recovery: Cdm diventa ring, ministri ammettono ‘è requiem governo’** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ridotto a un ring, con il premier Giuseppe Conte che invita Iv a “non speculare sulle vittime” tirando in ballo il Mes. A suonare il gong, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, che annunciano, come era nell’aria dopo l’intervista di Matteo Renzi a Carta Bianca, l’astensione dal voto sul Recovery plan per la rinuncia “incomprensibile”, dicono le ministre renziane, al Mes. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio deiridotto a un, con il premier Giuseppe Conte che invita Iv a “non speculare sulle vittime” tirando in ballo il Mes. A suonare il gong, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, che annunciano, come era nell’aria dopo l’intervista di Matteo Renzi a Carta Bianca, l’astensione dal voto sul Recovery plan per la rinuncia “incomprensibile”, dicono le ministre renziane, al Mes. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

