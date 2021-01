Recovery: Amendola, ‘non si fa cadere governo per Mes’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Sul Mes “sono molto pragmatico, perché guardo a tutti gli strumenti europei in base al fabbisogno nazionale. Quando un governo fa delle scelte sui conti pubblici deve guardare i tendenziali, la curva anche di riduzione e sostenibilità del debito. Non sono scelte da battaglia, ci si siede, si ragiona e si guardano le soluzioni. Far cadere un governo perché non c’è un dibattito sul Mes, quando in Parlamento non c’è altra maggioranza sul Mes, non mi pare una soluzione molto pragmatica. Noi abbiamo sempre offerto una disponibilità a discutere, ma non è così che si risolvono i problemi”. Così il ministro alle Politiche europee Enzo Amendola, in un’intervista al Tg4 dopo l’annuncio di Matteo Renzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Sul Mes “sono molto pragmatico, perché guardo a tutti gli strumenti europei in base al fabbisogno nazionale. Quando unfa delle scelte sui conti pubblici deve guardare i tendenziali, la curva anche di riduzione e sostenibilità del debito. Non sono scelte da battaglia, ci si siede, si ragiona e si guardano le soluzioni. Farunperché non c’è un dibattito sul Mes, quando in Parlamento non c’è altra maggioranza sul Mes, non mi pare una soluzione molto pragmatica. Noi abbiamo sempre offerto una disponibilità a discutere, ma non è così che si risolvono i problemi”. Così il ministro alle Politiche europee Enzo, in un’intervista al Tg4 dopo l’annuncio di Matteo Renzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

