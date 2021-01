Real Sociedad-Barcellona, De Jong: “Siamo favoriti, mi piace il mio nuovo ruolo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Frenkie De Jong ha parlato alla vigilia di Real Sociedad-Barcellona, semifinale della Supercoppa di Spagna in programma stasera a Cordoba. Il centrocampista blaugrana non ha nascosto l’obiettivo: “Siamo il Barcellona e Siamo favoriti – afferma – Vogliamo vincere il trofeo e per farlo dovremo prima battere la Real Sociedad che è una squadra forte. Penso che Siamo in un buon momento, il nostro gioco è migliorato ed è più dinamico e le vittorie recenti lo dimostrano.” De Jong ha poi parlato dei cambiamenti tattici che lo riguardano, dato che nelle ultime settimane l’allenatore Ronald Koeman ha cambiato la sua posizione in campo: “Il mister vuole che giochi più vicino all’attacco e devo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Frenkie Deha parlato alla vigilia di, semifinale della Supercoppa di Spagna in programma stasera a Cordoba. Il centrocampista blaugrana non ha nascosto l’obiettivo: “il– afferma – Vogliamo vincere il trofeo e per farlo dovremo prima battere lache è una squadra forte. Penso chein un buon momento, il nostro gioco è migliorato ed è più dinamico e le vittorie recenti lo dimostrano.” Deha poi parlato dei cambiamenti tattici che lo riguardano, dato che nelle ultime settimane l’allenatore Ronald Koeman ha cambiato la sua posizione in campo: “Il mister vuole che giochi più vicino all’attacco e devo ...

