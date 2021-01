Razer presenta Project Brooklyn al CES 2021 | La sedia da Gaming di nuova generazione

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Progettata per tutti i tipi di gamer e pensata per figurare perfettamente in camera da letto o in sala, ladasi trasforma da sedile ergonomico in un vero e proprio centro di intrattenimento che offre un’immersione mozzafiato disia su PC che console.è unaall’avanguardia realizzata in fibra di carbonio con illuminazione RGB, che si trasforma facilmente in unastation immersiva completa di immagini panoramiche prodotte da un display avvolgente da 60”, feedback tattile avvincente integrato nella seduta, e braccioli 4D che scorrono per formare superfici regolabili dedicate alle periferiche. Le tipologie esistenti di sedie all-in-one che ...