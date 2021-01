Raoul Bova, ecco perché era dimagrito: "Ho vissuto due anni terribili" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Raoul Bova, recentemente molto criticato per essere dimagrito vistosamente, ha spiegato come la forma fisica sia stata condizionata anche da eventi drammatici che l'hanno colpito negli ultimi anni. Raoul Bova è finito di recente sotto i riflettori perchè troppo dimagrito, per i suoi fan. L'attore però ha spiegato di aver perso peso dopo essere ingrassato per interpretare al meglio un ruolo. Nell'intervista per Il Corriere della Sera, Raoul Bova ha deciso di svelare i motivi del suo cambiamento fisico, dopo che diversi fan l'hanno criticato per via del suo aspetto troppo emaciato: "Ci sono momenti in cui si è più forti e altri più deboli e le critiche feriscono" - ha raccontato Raoul Bova - "Ero ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021), recentemente molto criticato per esserevistosamente, ha spiegato come la forma fisica sia stata condizionata anche da eventi drammatici che l'hanno colpito negli ultimiè finito di recente sotto i riflettori perchè troppo, per i suoi fan. L'attore però ha spiegato di aver perso peso dopo essere ingrassato per interpretare al meglio un ruolo. Nell'intervista per Il Corriere della Sera,ha deciso di svelare i motivi del suo cambiamento fisico, dopo che diversi fan l'hanno criticato per via del suo aspetto troppo emaciato: "Ci sono momenti in cui si è più forti e altri più deboli e le critiche feriscono" - ha raccontato- "Ero ...

severusmagiustu : Non so siamo al 13 gennaio 2021 e in due settimane da inizio anno: Trump ha attaccato la democrazia americana, Ren… - rossanaver : @_UnaLola Iris, canale 22, il discorso del re e Colin Firth. Raoul Bova chiii? - LissyNeumair : La moda, Raoul Bova, il made in Italy ? #MadeInItaly - moonflovers : oggi costretta da mia sorella a vedere chissà cosa con raoul bova e non posso nemmeno lamentarmi perché quando ci s… - Filippo04371465 : #GFVIP.... e alla faccia vostra stasera mi vedo 'made in Italy', con Marco Bocci e Raoul Bova ?? -