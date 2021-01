Rami Malek e Zoe Saldana nel cast del nuovo film di David O. Russell (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel cast del nuovo film di David O. Russell ci saranno anche il premio Oscar Rami Malek e l'attrice Zoe Saldana. Rami Malek e Zoe Saldana saranno i protagonisti del nuovo film diretto da David O. Russell che verrà prodotto da New Regency. Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e i dettagli della trama, come accaduto in precedenza con i lungometraggi del filmmaker, sono avvolti dal mistero. Nel cast del lungometraggio firmato da David O. Russell, oltre al premio Oscar Rami Malek e alla star di Guardiani della Galassia Zoe ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) NeldeldiO.ci saranno anche il premio Oscare l'attrice Zoee Zoesaranno i protagonisti deldiretto daO.che verrà prodotto da New Regency. Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e i dettagli della trama, come accaduto in precedenza con i lungometraggi delmaker, sono avvolti dal mistero. Neldel lungometraggio firmato daO., oltre al premio Oscare alla star di Guardiani della Galassia Zoe ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Rami Malek e Zoe Saldana nel nuovo film di David O. Russell - ciakmag : Si ingrandisce così un super cast! - DakotaRedditt : RT @bloodyrachell: cominciato stanotte Mr. Robot, l'unica cosa che mi viene in mente di fare è il classico tweet di apprezzamento per la tr… - AAOsAwesomeFans : RT @bloodyrachell: cominciato stanotte Mr. Robot, l'unica cosa che mi viene in mente di fare è il classico tweet di apprezzamento per la tr… - Rami_Malek_Br : ?????? levante esse copo, Rami! ???? #RamiMalek -

Ultime Notizie dalla rete : Rami Malek Rami Malek e Zoe Saldana si uniscono al nuovo film di David O. Russell Ciak Magazine Christian Bale ed altre stelle sul set del prossimo film di David O. Russell

Sono apparse in rete le prime immagini dal set del prossimo film diretto da David O. Russell, ed ovviamente come sempre si tratta di uno show stellare.

Rami Malek e Zoe Saldana si uniscono al nuovo film di David O. Russell

Il premio Oscar Rami Malek e Zoe Saldana si sono aggiunti al cast del nuovo film (ancora senza titolo) diretto da David O. Russell, insieme alle star precedentemente annunciate come Christian Bale, Ma ...

Sono apparse in rete le prime immagini dal set del prossimo film diretto da David O. Russell, ed ovviamente come sempre si tratta di uno show stellare.Il premio Oscar Rami Malek e Zoe Saldana si sono aggiunti al cast del nuovo film (ancora senza titolo) diretto da David O. Russell, insieme alle star precedentemente annunciate come Christian Bale, Ma ...