Radio Kiss Kiss: il Parma frena per il prestito di Malcuit (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questa mattina la Gazzetta dello Sport dava per imminente il prestito di di Kevin Malcuit al Parma definendo l'affare praticamente concluso. Il terzino destro francese in pratica avrebbe dovuto terminare la stagione a Parma, si attendeva di chiudere solo gli ultimi dettagli dell'operazione entro il weekend. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Valter De Maggio ha invece frenato gli entusiasmi "Non ho conferme su una chiusura immediata di Malcuit al Parma, per il momento a Parma frenano su questa ipotesi. Accelerano in modo importante, invece, le trattative tra Napoli ed Hellas Verona per Mattia Zaccagni: i due club trattano per giugno, al momento l'affare ...

