Questo è il museo giapponese dedicato ai parassiti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il mondo è pieno di luoghi dove poter migliorare la propria cultura, che permettono di conoscere e ammirare tantissime cose nuove. In ogni città, possiamo trovare vari musei, che permettono di conoscere la storia della nostra specie, presentando alcune opere pittoriche o scultoree che rappresentano i vari traguardi raggiunti dall’umanità, nel campo dell’arte. Ci sono musei dedicati ai fossili, che permettono di conoscere animali e vegetali, vissuti milioni di anni fa, che oggi non esistono più. Esistono anche dei musei dedicati a specialità gastronomiche e particolari tipologie alimentari. Ma un museo davvero unico al mondo è quello che vogliamo presentarvi oggi. Questo museo, sito a Meguro, un quartiere di Tokyo, in Giappone, è l’unico ad esporre una particolare tipologia di animali… i parassiti! Ebbene sì… quello ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il mondo è pieno di luoghi dove poter migliorare la propria cultura, che permettono di conoscere e ammirare tantissime cose nuove. In ogni città, possiamo trovare vari musei, che permettono di conoscere la storia della nostra specie, presentando alcune opere pittoriche o scultoree che rappresentano i vari traguardi raggiunti dall’umanità, nel campo dell’arte. Ci sono musei dedicati ai fossili, che permettono di conoscere animali e vegetali, vissuti milioni di anni fa, che oggi non esistono più. Esistono anche dei musei dedicati a specialità gastronomiche e particolari tipologie alimentari. Ma undavvero unico al mondo è quello che vogliamo presentarvi oggi., sito a Meguro, un quartiere di Tokyo, in Giappone, è l’unico ad esporre una particolare tipologia di animali… i! Ebbene sì… quello ...

KenzibellH : RT @VillaGiuliaRm: ????Tutti sintonizzati domani mercoledì 13 gennaio alle ore 11 per andare A scuola con gli Etruschi. In diretta dal Museo… - 16Paal : RT @VillaGiuliaRm: ????Tutti sintonizzati domani mercoledì 13 gennaio alle ore 11 per andare A scuola con gli Etruschi. In diretta dal Museo… - nicolavilla : @cacioman @InfoAtac Se lo puoi twittare allora ti è successo...erano quelli di carta vero? Comunque sogno un museo… - vdapcan : RT @VillaGiuliaRm: ????Tutti sintonizzati domani mercoledì 13 gennaio alle ore 11 per andare A scuola con gli Etruschi. In diretta dal Museo… - valentinonizzo : RT @VillaGiuliaRm: ????Tutti sintonizzati domani mercoledì 13 gennaio alle ore 11 per andare A scuola con gli Etruschi. In diretta dal Museo… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo museo Beato Angelico: la sala rinnovata al Museo di San Marco Il Sole 24 ORE Quantum Vacuum. La Video Art di Giuliana Cunèaz al Museo Puskhin di Mosca

Le opere di quindici artisti internazionali dialogano con la collezione permanente del Museo Puskhin di Mosca. Tra performance, ivdeo art, danza e teatro, Quantuum Vacuum di Giuliana Cunèaz coinvolge ...

Venezia sconosciuta: il sestiere Cannaregio tra leggende e misteri alchemici

Per conoscere una città come Venezia, questo splendido museo a cielo aperto dalle mille e più sfaccettature, non basterebbe una vita intera. Vi proponiamo di trascorrere qualche ora assieme per ...

Le opere di quindici artisti internazionali dialogano con la collezione permanente del Museo Puskhin di Mosca. Tra performance, ivdeo art, danza e teatro, Quantuum Vacuum di Giuliana Cunèaz coinvolge ...Per conoscere una città come Venezia, questo splendido museo a cielo aperto dalle mille e più sfaccettature, non basterebbe una vita intera. Vi proponiamo di trascorrere qualche ora assieme per ...