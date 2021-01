Quanto guadagnano i ministri del Governo Conte: Di Maio sfiora i 100mila euro l’anno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Spetta al ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, lo scettro della politica più “ricca” del Governo. A darne conferma il reddito consultabile online. Il suo reddito, nel 2019, sfiora quasi i 230mila euro. Seguono a ruota Sergio Costa e Lorenzo Guerini. Si impoverisce invece il portafoglio del premier Giuseppe Conte rispetto all’anno precedente. ministri, Quanto guadagnano: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Spetta al ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, lo scettro della politica più “ricca” del. A darne conferma il reddito consultabile online. Il suo reddito, nel 2019,quasi i 230mila. Seguono a ruota Sergio Costa e Lorenzo Guerini. Si impoverisce invece il portafoglio del premier Giusepperispetto alprecedente.: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

infoitinterno : Redditi dei politici | quanto guadagnano Conte ei Ministri - infoitinterno : Governo, classifica dei redditi dei ministri: ecco quanto guadagnano - AMTomarchio : @giorgiogus1 È legittimo farsi certe domande. Mi chiedo perché ve le fate soltanto su Renzi? Cosa c'è nella mente d… - blogtivvu : Sex and the City, reboot: quanto guadagnano le tre star? Cachet da capogiro per Carrie, Miranda e Charlotte - v_swarosky : @ClaudioLupo85 @GF_diretta Da quello che mi hanno detto pagano le tasse abbastanza alte... In proporzione a quanto guadagnano -