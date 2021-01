Qualità dell'aria in casa, cosa c'è da sapere (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - La Qualità dell'aria indoor è un aspetto invisibile e per questo non considerato molto dagli italiani. Da un sondaggio condotto da Gioel, azienda che si occupa dell'abbattimento dell'inquinamento indoor, su più di 200 italiani nel 2020, emerge come l'87,37% dichiara di non essersi mai informato sulla Qualità dell'aria di casa propria. L'inquinamento è un fenomeno planetario e nessun luogo ne è immune. La principale fonte inquinante è l'aria che entra dall'esterno attraverso porte o finestre. “Le particelle di inquinamento atmosferico, unite ai particolati ed alle polveri entrano nelle nostre case e vengono eliminate con grande difficoltà" afferma Marcello Svaldi, esperto di inquinamento indoor, nonché ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Laindoor è un aspetto invisibile e per questo non considerato molto dagli italiani. Da un sondaggio condotto da Gioel, azienda che si occupa'abbattimento'inquinamento indoor, su più di 200 italiani nel 2020, emerge come l'87,37% dichiara di non essersi mai informato sulladipropria. L'inquinamento è un fenomeno planetario e nessun luogo ne è immune. La principale fonte inquinante è l'che entra dall'esterno attraverso porte o finestre. “Le particelle di inquinamento atmosferico, unite ai particolati ed alle polveri entrano nelle nostre case e vengono eliminate con grande difficoltà" afferma Marcello Svaldi, esperto di inquinamento indoor, nonché ad ...

