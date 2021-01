“Quale parola senti tu?”. Il nuovo audio sull’illusione acustica è virale | VIDEO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Green Needle o Brainstorm? Quale parola senti tu?”. Impazza sui social un nuovo audio sull’illusione acustica che ci ha già fatto divertire negli anni passati. Ricordate “Yanny” o “Laurel”? Il “gioco” è più o meno lo stesso: una voce robotica pronuncia una parola, e il web inevitabilmente si divide su Quale sia in realtà il suono pronunciato dalla voce. Ma tranquilli, se sentite una parola diversa da quella che sente il vostro amico non siete matti. Vi sveliamo un segreto: “sentirete solo la parola che leggete”. Si tratta infatti di una illusione acustica chiamata “effetto McGurk”. Ascoltando un suono, il nostro udito percepisce solo la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Green Needle o Brainstorm?tu?”. Impazza sui social unche ci ha già fatto divertire negli anni passati. Ricordate “Yanny” o “Laurel”? Il “gioco” è più o meno lo stesso: una voce robotica pronuncia una, e il web inevitabilmente si divide susia in realtà il suono pronunciato dalla voce. Ma tranquilli, sete unadiversa da quella che sente il vostro amico non siete matti. Vi sveliamo un segreto: “rete solo lache leggete”. Si tratta infatti di una illusionechiamata “effetto McGurk”. Ascoltando un suono, il nostro udito percepisce solo la ...

TinaAnceschi : RT @ValerioLivia: Il mondo non finisce nel tramonto E solamente i sogni hanno il loro limite nelle cose. Il tempo ci conduce nel labirinto… - revove22454 : RT @ValerioLivia: Il mondo non finisce nel tramonto E solamente i sogni hanno il loro limite nelle cose. Il tempo ci conduce nel labirinto… - kemalb34 : RT @ValerioLivia: Il mondo non finisce nel tramonto E solamente i sogni hanno il loro limite nelle cose. Il tempo ci conduce nel labirinto… - SmartTouchIT : RT @SmartTouchIT: Quale potrebbe essere il corso della #ristorazione nel prossimo futuro? La parola d’ordine per il futuro sarà #resilienza… - henrirousseau12 : RT @ValerioLivia: Il mondo non finisce nel tramonto E solamente i sogni hanno il loro limite nelle cose. Il tempo ci conduce nel labirinto… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale parola Per favore, smettiamola di citare Aldo Moro L'Espresso Le conseguenze della didattica a distanza: parola all’esperto

Almeno sino al 24 gennaio in Lombardia gli studenti delle scuole superiori proseguiranno con la Didattica a distanza. Ma quali sono le conseguenze a livello psicologico sugli adolescenti? Come riport ...

Vendée Globe, Giancarlo Pedote e il diario di bordo: «La solitudine e gli altri compagni di viaggio»

Il navigatore solitario ci parla dell’introspezione necessaria ad affrontare una sfida lanciata anche ai propri limiti ...

Almeno sino al 24 gennaio in Lombardia gli studenti delle scuole superiori proseguiranno con la Didattica a distanza. Ma quali sono le conseguenze a livello psicologico sugli adolescenti? Come riport ...Il navigatore solitario ci parla dell’introspezione necessaria ad affrontare una sfida lanciata anche ai propri limiti ...