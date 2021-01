QAnon | Twitter rimuove 70mila account legati al movimento pro-Trump

ilpost : Twitter ha sospeso più di 70mila account legati al movimento complottista QAnon - Agenzia_Ansa : #Twitter ha chiuso 'oltre 70mila account' legati alla teoria cospirazionista di estrema destra #QAnon: la decisione… - Agenzia_Ansa : #Twitter chiude 70mila account legati alla teoria cospirazionista di estrema destra #QAnon. La decisione segue l'at… -

Ultime Notizie dalla rete : QAnon Twitter

Il Presidente vola ad Alamo, Texas, per celebrare "lo straordinario successo" del suo muro al confine col Messico "che sta fermando l'ingresso di fiumi di droga e un sacco di immigrati clandestini" ...Mentre la Camera sta discutendo una risoluzione per chiedere al vicepresidente Mike Pence e al gabinetto di invocare il 25esimo emendamento per rimuovere il presidente uscente Donald Trump dall’incari ...