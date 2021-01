Puglia, didattica digitale integrata fino al 16 gennaio. Si prospetta qualche novità da lunedì prossimo Provvedimento del presidente della Regione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In vigore fino al 15, l’ordinanza di Michele Emiliano è prorogata fino al 16 gennaio. didattica digitale integrata, fino a sabato. Poi si attenderà il nuovo decreto per capire come muoversi. Con molta probabilità ci sarà un Provvedimento regionale, dal 18 gennaio, analogo a quello attualmente in vigore, con qualche novità: la didattica in presenza per le prime classi elementari e medie inferiori. L'articolo Puglia, didattica digitale integrata fino al 16 gennaio. Si prospetta qualche novità da ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In vigoreal 15, l’ordinanza di Michele Emiliano è prorogataal 16a sabato. Poi si attenderà il nuovo decreto per capire come muoversi. Con molta probabilità ci sarà unregionale, dal 18, analogo a quello attualmente in vigore, con: lain presenza per le prime classi elementari e medie inferiori. L'articoloal 16. Sida ...

FoggiaCittaAper : #Puglia Scuola: in attesa del nuovo DPCM Emiliano proroga l'ordinanza in vigore fino al 16 gennaio Si resta in Dida… - Borderline_24 : Covid, in Puglia si va verso la conferma della #Didattica a distanza: solo prima elementare in presenza… - baritoday : Scuole, prorogata l'ordinanza regionale sulla didattica digitale integrata: 'Poi ci adatteremo al nuovo dpcm'… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #RegionePuglia, ordinanza sulle #scuole: didattica a distanza anche il 16 gennaio. Poi si ve… - PugliaStream : Scuola, dal Tar Puglia no al Codacons «La didattica integrata è valida» -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia didattica Scuole Puglia in didattica a scelta, preside: 200 ragazzi al centro commerciale, facciamo lezione lì Orizzonte Scuola Covid Puglia: 1082 casi e 15 morti. Taranto sfonda i 13mila contagi in TOTALE

55.478 sono i casi attualmente positivi. Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia,1 in provincia di Lecce, 2 i ...

Puglia, didattica digitale integrata fino al 16 gennaio. Si prospetta qualche novità da lunedì prossimo Provvedimento del presidente della Regione

In vigore fino al 15, l’ordinanza di Michele Emiliano è prorogata fino al 16 gennaio. Didattica digitale integrata, fino a sabato. Poi si attenderà il nuovo decreto per capire come muoversi. Con molta ...

55.478 sono i casi attualmente positivi. Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia,1 in provincia di Lecce, 2 i ...In vigore fino al 15, l’ordinanza di Michele Emiliano è prorogata fino al 16 gennaio. Didattica digitale integrata, fino a sabato. Poi si attenderà il nuovo decreto per capire come muoversi. Con molta ...