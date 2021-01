Psychonauts 2 | Tim Schafer ha terminato il lavoro sulla sceneggiatura

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una parte di2 è terminata, ovvero la: Timha infatti annunciato attraverso Twitter di aver scritto l'ultima riga di dialogo per il sequel tanto atteso. Il post afferma inoltre che ora lo studio di sviluppo è alper fare le ultime registrazioni legate alla voce fuori campo, che verranno concluse entro questa settimana. "La scorsa settimana ho scritto la mia ultima riga di dialogo per2. Non ricordo mai di celebrare queste cose perché c'è sempre piùda fare, ma voglio dire ehi, è fantastico. Ora dovrei accendere una sola sigaretta come quel ragazzo in Misery e farmi azzoppare le gambe da Kathy Bates" ha dichiarato nel post. Nonostante sia stato rinviato nel 2019 e nel 2020, Double Fine ora pensa che il 2021 sarà l'anno in cui ...