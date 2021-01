Psg-Marsiglia oggi in tv, Trophèe des Champions 2020: orario e diretta streaming (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio alle ore 21:00 Paris Saint-Germain ed Olympique Marsiglia si affrontano nella finale del Trophèe des Champions 2020, la Supercoppa di Francia. Match dal grande fascino che si gioca in campo neutro allo stadio Bollaert di Lens, con in palio il primo trofeo della stagione. Parigini sicuramente favoriti anche se orfani dell’infortunato Neymar, la partita promette comunque scintille visto il precedente in campionato dello scorso gennaio che vide cinque espulsioni e la vittoria per 1-0 del Marsiglia al Parco dei Principi. IN TV – La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn, che però al momento non prevede la trasmissione sul canale 209 di Sky. Gli appassionati dovranno quindi vedere il match sull’applicazione di Dazn. Sportface vi terrà informati in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio alle ore 21:00 Paris Saint-Germain ed Olympiquesi affrontano nella finale deldes, la Supercoppa di Francia. Match dal grande fascino che si gioca in campo neutro allo stadio Bollaert di Lens, con in palio il primo trofeo della stagione. Parigini sicuramente favoriti anche se orfani dell’infortunato Neymar, la partita promette comunque scintille visto il precedente in campionato dello scorso gennaio che vide cinque espulsioni e la vittoria per 1-0 delal Parco dei Principi. IN TV – La partita sarà trasmessa ine in esclusiva da Dazn, che però al momento non prevede la trasmissione sul canale 209 di Sky. Gli appassionati dovranno quindi vedere il match sull’applicazione di Dazn. Sportface vi terrà informati in ...

