PRONOSTICI COPPA ITALIA/ Quote e previsioni: Juventus super favorita contro il Genoa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) PRONOSTICI COPPA ITALIA: Quote e previsioni sulle partite che si giocano per gli ottavi di finale, siamo ancora in un regime di gara secca senza ritorno, possibili supplementari e rigori. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)sulle partite che si giocano per gli ottavi di finale, siamo ancora in un regime di gara secca senza ritorno, possibili supplementari e rigori.

Fantacalciok : Pronostici del 14 gennaio 2021: Coppa Italia e le altre sfide in Europa - Calciodiretta24 : Pronostici del 14 gennaio 2021: Coppa Italia e le altre sfide in Europa - infobetting : Atalanta-Cagliari (coppa Italia, 14 gennaio ore 21:15): formazioni, quote, - Marathonbet_IT : La #CoppaItalia prosegue oggi con la sfida tra #Fiorentina ed #Inter, alle 15. Ai #quarti vedremo un #derby o saran… - zazoomblog : Sassuolo-Spal (coppa Italia 14 gennaio ore 17:30): formazioni quote pronostici - #Sassuolo-Spal #(coppa #Italia -