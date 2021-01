Procida capitale italiana della Cultura 2022 | al Mibact la presentazione del dossier

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Questo venerdì 15 gennaio, alle ore 9.30, si terrà l’audizioneCittà di, comune dell’omonima isola napoletana per presentare ildi candidatura aalla Commissione di esperti nominata dale presieduta dal professor Stefano Baia Curioni. L’incontro sarà in video conferenza e potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube delwww.youtube.com/. Le audizioni delle dieci finaliste si terranno nelle giornate del 14 e del 15 gennaio, sarà poi compitoGiuria indicare al Ministro Dario Franceschini, entro lunedì 18 gennaio, il progetto di candidatura ...