Procida Capitale della Cultura 2022 | Mimmo Barra | “Un volano per il Golfo di Napoli”

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)Italiana: dieci finaliste, la decisione entro il 18 gennaio dal Ministero dei Benili. È ormai conto alla rovescia per incoronare una delle dieci città finaliste comeitaliana. Enon vuole perdere questo treno. Un motivo di vanto per l’isola di Arturo e per la